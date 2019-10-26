Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu planı!

İdeal kadroyla sahaya çıkmaya başladıkları andan itibaren çok daha iyi performanslar sergileyeceklerini ifade eden Yanal "Benim çok umurumda değil, ancak haksız eleştirilerle camianın moralini bozmaya çalışanlar var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler ki, onlara verdiğimiz sözü tutacağız.