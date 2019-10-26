Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu planı!

Kaburgasında kırık bulunan Emre Belözoğlu, Max Kruse'nin yokluğunda ana kumanda olarak Konya kilidini açacak skor rahatlığı sağlanmasının ardından kenara alınacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu bir araya geldi. Yanal tecrübeli futbolcuya önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarı...
26 Ekim 2019 Cumartesi 07:51
Güncelleme: 26.10.2019 08:08
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Fenerbahçe Süper Lig'de Konyspor ile zorlu bir sınava çıkacak.
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Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal da zorlu karşılaşma öncesinde takıma önemli uyarılarda bulundu.
Sakatların iyileşmesi takımdaki forma rekabetini körüklerken alternatifleri artmaya başlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın da yüzü artık gülüyor.
İdeal kadroyla sahaya çıkmaya başladıkları andan itibaren çok daha iyi performanslar sergileyeceklerini ifade eden Yanal "Benim çok umurumda değil, ancak haksız eleştirilerle camianın moralini bozmaya çalışanlar var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler ki, onlara verdiğimiz sözü tutacağız.
Fikstürün en zorlu haftalarını geride bıraktık. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen sıralamada iyi bir noktadayız.