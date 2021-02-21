Galeri Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar

Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da, maç içinde dikkat çeken anlar yaşandı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tribünde yerinde duramadığı görülürken, bazı anlarda ise adeta sahada yaşananlara isyan etti. İşte o görüntüler ve Kadıköy'de kameralara yansımayan anlar...

Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar

Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar

Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da, maç içinde dikkat çeken anlar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tribünde yerinde duramadığı görülürken, bazı anlarda ise adeta sahada yaşananlara isyan etti.

Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar

İşte o görüntüler ve Kadıköy'de kameralara yansımayan anlar...

Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar
SON DAKİKA