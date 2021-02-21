GaleriFenerbahçeEmre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar
Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu yenilgiyle zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da, maç içinde dikkat çeken anlar yaşandı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tribünde yerinde duramadığı görülürken, bazı anlarda ise adeta sahada yaşananlara isyan etti. İşte o görüntüler ve Kadıköy'de kameralara yansımayan anlar...
21 Şubat 2021 Pazar 21:26, Güncelleme 21.02.2021 21:27
Emre Belözoğlu'dan flaş tepki! İşte Fenerbahçe Göztepe maçında ekrana yansımayanlar