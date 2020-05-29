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Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'dan önemli açıklamalar geldi. Kulübün televizyonuna konuşan 39 yaşındaki isim corona virüsü sürecini değerlendirirken, teknik heyete yeni katılan Aurelio'yla ilgili konuştu ve bu sezonki en büyük hedeflerini duyurdu. İşte o açıklamalar...
29 Mayıs 2020 Cuma 15:04
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Önümüzdeki sezon itibarıyla Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu gündemi değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Belözoğlu'nun o açıklamaları...
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"Kolay bir süreç değil. Hem ülkemiz için, hem dünya için, tüm meslek grupları için kolay bir süreç değil. Futbolcular için de kolay bir süreç olmadı.
Futbolcular olarak karantina sürecini evimizde bireysel antrenmanlar yaparak geçirdik. TFF'ye teşekkür ediyorum. Riva'da bize çok iyi karşıladılar. Önceliğimiz sağlığımız ve ailemizin sağlığıydı."
"BİZ BİR ŞEYE ZORLANMAK İSTEMİYORUZ" "Gerçekçi olmak lazım. Bu sezon başı planlaması gibi olmayacaktır. Bu ciddi psikolojik bir süreç. Hastalığı bizim saha içinde ya da antrenmanda kapmamızdan ziyade, sosyal yaşantımız devam edecek.
Çocukluk hayalimiz futbolculuk, sahaya girdiğimize her şeyi unutabiliriz. (Tebessümle) Ben bütün futbolcuların sahaya indikten sonra pandemi sürecini unutacağını düşünüyorum.