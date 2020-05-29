Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''

Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'dan önemli açıklamalar geldi. Kulübün televizyonuna konuşan 39 yaşındaki isim corona virüsü sürecini değerlendirirken, teknik heyete yeni katılan Aurelio'yla ilgili konuştu ve bu sezonki en büyük hedeflerini duyurdu. İşte o açıklamalar...
29 Mayıs 2020 Cuma 15:04
Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''

Önümüzdeki sezon itibarıyla Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu gündemi değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun o açıklamaları...


GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''

"Kolay bir süreç değil. Hem ülkemiz için, hem dünya için, tüm meslek grupları için kolay bir süreç değil. Futbolcular için de kolay bir süreç olmadı.

Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''

Futbolcular olarak karantina sürecini evimizde bireysel antrenmanlar yaparak geçirdik. TFF'ye teşekkür ediyorum. Riva'da bize çok iyi karşıladılar. Önceliğimiz sağlığımız ve ailemizin sağlığıydı."

Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''

"BİZ BİR ŞEYE ZORLANMAK İSTEMİYORUZ"
"Gerçekçi olmak lazım. Bu sezon başı planlaması gibi olmayacaktır. Bu ciddi psikolojik bir süreç. Hastalığı bizim saha içinde ya da antrenmanda kapmamızdan ziyade, sosyal yaşantımız devam edecek.

Emre Belözoğlu'dan Aurelio açıklaması! ''En büyük hedefimiz...''

Çocukluk hayalimiz futbolculuk, sahaya girdiğimize her şeyi unutabiliriz. (Tebessümle) Ben bütün futbolcuların sahaya indikten sonra pandemi sürecini unutacağını düşünüyorum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA