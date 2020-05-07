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Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözloğlu, ilk transferlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor... Sarı lacivertlilerin efsane kaptanının sezonun sona ermesinin ardından yönetici bünyesine geçmesi ve futbol aklının 1 numarası olması bekleniyor. Bununla beraber Emre Belözoğlu'nun 'Sportif Direktörlük' koltuğundaki ilk transferleri belli oldu! İşte detaylar....
7 Mayıs 2020 Perşembe 10:43 Güncelleme: 07.05.2020 10:54
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