Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...

Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözloğlu, ilk transferlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor... Sarı lacivertlilerin efsane kaptanının sezonun sona ermesinin ardından yönetici bünyesine geçmesi ve futbol aklının 1 numarası olması bekleniyor. Bununla beraber Emre Belözoğlu'nun 'Sportif Direktörlük' koltuğundaki ilk transferleri belli oldu! İşte detaylar....
7 Mayıs 2020 Perşembe 10:43 Güncelleme: 07.05.2020 10:54
Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...

Türk futbolunda 'Alpaslan' dendiğinde akla gelen ilk isim; şüphesiz F.Bahçe ve Milli Takım'ın efsane liberosu Alpaslan Eratlı...

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Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...

Efendiliği, istikrarı, faul yapmadan top ve adam geçirmemesiyle bilinen Eratlı'nın sarı lacivertlilerden emekliliğinin 37 yıl sonrasında yönetim ikinci bir Alpaslan'ı, Göztepe'nin ön liberosu Alpaslan Öztürk'ü almak için hareket geçti.

Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...

Yönetim, Göztepe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olsa da, gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibinin kapısını çaldı.

Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...

Stiliyle eski F.Bahçeli Lugano'ya benzetilen Alpaslan için Göztepe 3 milyon TL talep etti.

Emre Belözoğlu ilk transferlerini yapıyor! Göztepe'den 2 Türk...

İDDİALI TAKIMLARIN LİSTESİNDE

Hürriyet'in habernie göre, asıl mevkii ön libero olmasına rağmen, Gassama sakatlanınca sağ bek, Wallace Reis sakatlanınca stopere çekilen ve 1.5 sezondur stoperde kusursuz oynayan Alpaslan, joker niteliğinde biri.

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