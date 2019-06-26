Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İç transferde de hareketli günler geçiren Sarı-Lacivertlilerde Avrupa devlerinin radarında olan Eljif Elmas'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Makedon yıldız, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.