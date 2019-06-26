Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İç transferde de hareketli günler geçiren Sarı-Lacivertlilerde Avrupa devlerinin radarında olan Eljif Elmas'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Makedon yıldız, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:01
Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sezon sona ermesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor.

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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Max Kruse, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov transferlerini önümüzdeki günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.

Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Dış transferde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Kanarya, sezon sona ermesinin ardından Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmıştı.

Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Sarı-Lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın da sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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