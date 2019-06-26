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Eljif Elmas Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İç transferde de hareketli günler geçiren Sarı-Lacivertlilerde Avrupa devlerinin radarında olan Eljif Elmas'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Makedon yıldız, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
26 Haziran 2019 Çarşamba 21:01
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Sezon sona ermesinin ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor.
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Sarı-Lacivertliler; Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Max Kruse, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov transferlerini önümüzdeki günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirecek.
Dış transferde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
Kanarya, sezon sona ermesinin ardından Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmıştı.
Sarı-Lacivertliler, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın da sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.