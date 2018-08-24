Diego Reyes Fenerbahçede!

24 Ağustos 2018 Cuma, 00:46:14
Güncelleme: 00:47:00
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Diego Reyes Fenerbahçe'de!
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Hücum hattına yaptığı Michael Frey transferiyle iyice güçlenen Fenerbahçe, aksayan savunmasına da el attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Diego Reyes Fenerbahçe'de!
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Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Diego Reyes'le her konuda anlaştı.
Diego Reyes Fenerbahçe'de!
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İspanyol Marca gazetesi, 25 yaşındaki Meksikalı stoperin İstanbul'a gidip resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu.
Diego Reyes Fenerbahçe'de!
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Radio Marca'daki haberde ise; bonservisi elinde olan Reyes'in, İstanbul'a oyuncu sevgilisi Viviana Serna ile geleceği belirtildi.
Diego Reyes Fenerbahçe'de!
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Reyes'in bugün İstanbul'a gelip imzayı atmasının beklendiği belirtildi. 5 sezon Porto'da forma giyen Diego Reyes, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da başarıyla görev yapabiliyor.
Diego Reyes Fenerbahçe'de!
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SAKAT MI?
Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran ve Meksika'da eski takımı Club America ile idman yapan Reyes'in ayak bileğinden yeniden sakatlandığı ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti.