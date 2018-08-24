Diego Reyes Fenerbahçede! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Diego Reyes Fenerbahçe'de!

    24 Ağustos 2018 Cuma, 00:46:14 Güncelleme: 00:47:00
    Diego Reyes Fenerbahçe'de!
    • 1
    • 6
    Diego Reyes Fenerbahçede!

    Hücum hattına yaptığı Michael Frey transferiyle iyice güçlenen Fenerbahçe, aksayan savunmasına da el attı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Diego Reyes Fenerbahçe'de!
    • 2
    • 6
    Diego Reyes Fenerbahçede!

    Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Diego Reyes'le her konuda anlaştı.

    Diego Reyes Fenerbahçe'de!
    • 3
    • 6
    Diego Reyes Fenerbahçede!

    İspanyol Marca gazetesi, 25 yaşındaki Meksikalı stoperin İstanbul'a gidip resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

    Diego Reyes Fenerbahçe'de!
    • 4
    • 6
    Diego Reyes Fenerbahçede!

    Radio Marca'daki haberde ise; bonservisi elinde olan Reyes'in, İstanbul'a oyuncu sevgilisi Viviana Serna ile geleceği belirtildi.

    Diego Reyes Fenerbahçe'de!
    • 5
    • 6
    Diego Reyes Fenerbahçede!

    Reyes'in bugün İstanbul'a gelip imzayı atmasının beklendiği belirtildi. 5 sezon Porto'da forma giyen Diego Reyes, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da başarıyla görev yapabiliyor.

    Diego Reyes Fenerbahçe'de!
    • 6
    • 6
    Diego Reyes Fenerbahçede!

    SAKAT MI?
    Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıran ve Meksika'da eski takımı Club America ile idman yapan Reyes'in ayak bileğinden yeniden sakatlandığı ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN