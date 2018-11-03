Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benziadan şok küfür - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benzia'dan şok küfür

    Fenerbahçe'nin yıldız ismi Yassine Benzia gündem oldu
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 09:52:47
    Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benziadan şok küfür

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benziadan şok küfür

    Olaylı 2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında oyunda çıkan Yassine Benzia, maç sonunda Instagram hesabında flaş bir paylaşımda bulundu.

    Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benziadan şok küfür

    İkinci yarının başında oyundan çıkan Benzia, ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.'' paylaşımında bulundu.

    Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benziadan şok küfür

    İşte Benzia'nın o paylaşımı;

    Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benziadan şok küfür

    Yıldız oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımı silerek tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'in fotoğrafını paylaşarak 'Başımız sağolsun' paylaşımında bulundu.

    Derbide dikkatlerden kaçan olay! Benziadan şok küfür
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