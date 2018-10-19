Comolli: "Onu bekliyorum!"

Takımdaki son durumla ilgili bilgi veren Fransız spor adamı, "Oyuncularla her gün birebir konuşu yorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Onlar zaten içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler" ifadelerini kullandı.?



