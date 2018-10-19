Comolli: "Onu bekliyorum!"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli açıklamalarda bulundu
19 Ekim 2018 Cuma, 00:15:34
Güncelleme: 00:17:56
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, dün tüm takımın yer aldığı kahvaltıya katıldı. Oyuncularla tek tek konuşan Comolli, daha sonra ise önemli açıklamalar yaptı.
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Takımdaki son durumla ilgili bilgi veren Fransız spor adamı, "Oyuncularla her gün birebir konuşu yorum. İşlerine çok iyi odaklanmışlar. Harika bir atmosfer ve takım ruhu oluşmuş durumda. Onlar zaten içinde bulunduğumuz durumun farkında. Bir an evvel bu durumdan çıkmak için ve daha iyi bir pozisyona gelmek için ne yapmaları gerektiğinin bilincindeler" ifadelerini kullandı.?
Comolli'nin öne çıkan diğer sözleri şunlar: "Oyuncuların çoğu milli takımlardan döndü. Sadece Diego Reyes ile Mauricio Isla gelmedi ki, onlar Meksika'da birbirlerine karşı maç yaptı. Bu gece (dün) gelecekler.
Çok şükür ki milli maçlarda sakatlanan hiçbir oyuncumuz yok. Milli takımlara katılmayan oyuncular Samandıra'da çalışmalarına son sürat devam etti. Onlarla yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik.
Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz coşkuyu ve o güzel futbolu devam ettirmek istiyoruz. Sivas maçında da bunu sahaya yansıtmalıyız."