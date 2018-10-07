"Çok iyisiniz dedi! Kovuldular..."

Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alıp Başkan Ali Koç'un ricasıyla bu sezon da takımda kalan yardımcı hocaların performansından, teknik direktör Cocu'nun hayli memnun olduğu ve S.Trnava galibiyeti sonrasında, "Sizden çok memnunum. Çok iyisiniz. Bana yabancı bir ülkede çok destek oldunuz. Size daha farklı sorumluluklar, daha aktif görevler vermeyi düşünüyorum. Yarın bunları detaylı olarak Samandıra'da konuşalım" dediği öğrenildi.