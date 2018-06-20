Cocu'da pürüz çıktı
Fenerbahçe'nin Cocu'yu asıl istediği ismi gizlemek için kullandığını öne sürenler de var. Akşam'ın haberine göre; Cocu'nun durumu sorulan ünlümenajer Gudio Albers şöyle konuştu: "No Cocu. PSV'yi çalıştırmaya devam edecek. Aldığım bilgiler o yönde. Hollanda'dan başka kimle ilgilendikleri hakkında bilgim yok."
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