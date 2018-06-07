Cabella hamlesi

FAYDALI OLABİLİR / EFE UYSAL

Giuliano'nun yerine düşünülen Remy Cabella 4 sezon önce Montpellier'de parlamış ama Newcastle'da fazla başarılı olamamıştı. Ardından Marsilya'ya giden 10 numara burada da aynı bölgede çok oyuncu olmasının dezavantajını yaşadı ve geçen sezon başı St.Etienne'e kiralandı. Bu takım ile adeta yeniden doğan 28 yaşındaki Fransız ligin ikinci yarısına damgasını vuran oyunculardan biri oldu. Forvet arkası oynayan Cabella lider özelliğini gösterebileceği ortamı bulursa Fenerbahçe'ye de faydalı olur.





