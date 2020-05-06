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Bjelica ile görüştüğünü açıkladı! ''Fenerbahçe...''

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları bir süredir devam ediyor. Takımın başına getireceği isim konusunda yoğun bir çalışma içinde olan sarı-lacivertlilerde Nenad Bjelica ismi ön plana çıktı. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giymiş ve son olarak Antalyaspor'u çalıştırmış olan Stjepan Tomas, Bjelica ile Fenerbahçe konusunu konuştuğunu açıkladı. İşte flaş görüşmenin detayları...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 21:39 Güncelleme: 06.05.2020 21:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





