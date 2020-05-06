Bjelica ile görüştüğünü açıkladı! ''Fenerbahçe...''
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları bir süredir devam ediyor. Takımın başına getireceği isim konusunda yoğun bir çalışma içinde olan sarı-lacivertlilerde Nenad Bjelica ismi ön plana çıktı. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giymiş ve son olarak Antalyaspor'u çalıştırmış olan Stjepan Tomas, Bjelica ile Fenerbahçe konusunu konuştuğunu açıkladı. İşte flaş görüşmenin detayları...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 21:39
Güncelleme: 06.05.2020 21:46
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından en çok merak edilen soru yeni teknik adamın kim olacağıydı.
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Sarı-lacivertli kurmaylar hummalı şekilde yürüttüğü teknik direktör operasyonunda sona geldi.
Fenerbahçe'de Hırvat teknik adam Nenad Bjelica sesleri artık gümbür gümbür gelmeye başladı.
Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Nenad Bjelica, Avrupa kupalarında gösterdiği başarıyla tüm gözleri üzerine çevirmişti.
Sarı-lacivertli yönetimin 48 yaşındaki teknik adama 1+3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.