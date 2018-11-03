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Bir ihtimal daha var!
Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray'a karşı 2-0 geriye düşülmesine rağmen hamleleriyle 1 puanı kurtardı. Yönetimin beğenisi kazanan Koeman, devre arasına kadar takımın başında kalabilir
3 Kasım 2018 Cumartesi, 23:00:00
Güncelleme: 23:05:03
Fenerbahçe yönetimi Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından derbiye Edwin Koeman ile çıkma kararı vermişti.
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Hollandalı hoca da kendisine gösterilen güveni karşılıksız bırakmadı.
Takımın sorumlusu olarak ilk maçına Galatasaray'a karşı hem de deplasmanda çıkan 57 yaşındaki çalıştırıcı, 2-0 geriye düşülmesine rağmen yaptığı hamlelerle 1 puanı kurtardı.
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