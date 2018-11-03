Bir ihtimal daha var! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Bir ihtimal daha var!

    Hollandalı çalıştırıcı, Galatasaray'a karşı 2-0 geriye düşülmesine rağmen hamleleriyle 1 puanı kurtardı. Yönetimin beğenisi kazanan Koeman, devre arasına kadar takımın başında kalabilir
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 23:00:00 Güncelleme: 23:05:03
    Bir ihtimal daha var!

    Fenerbahçe yönetimi Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından derbiye Edwin Koeman ile çıkma kararı vermişti.

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    Bir ihtimal daha var!

    Hollandalı hoca da kendisine gösterilen güveni karşılıksız bırakmadı.

    Bir ihtimal daha var!

    Takımın sorumlusu olarak ilk maçına Galatasaray'a karşı hem de deplasmanda çıkan 57 yaşındaki çalıştırıcı, 2-0 geriye düşülmesine rağmen yaptığı hamlelerle 1 puanı kurtardı.

    Bir ihtimal daha var!

    Fazla varlık gösteremeyen Benzia'yı Alper Potuk'la değiştirip önce takıma hareket getirdi

    Bir ihtimal daha var!

    Ardından yorulan Valbuena'yı 78'de kenara alıp Soldado'yu sahaya sürdü

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