Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye mesaj!

28 yaşındaki yıldız, "Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul'daki idmanlara dahil olayım" dedi.
11 Ocak 2019 Cuma, 00:02:19 Güncelleme: 08:10:29
Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde artık günleri sayıyor. Daha transfer dönemi başlamadan sarı-lacivertlilerin gündemine giren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'la temas kurulmuştu.

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Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ikinci başkanı Serdal Adalı'nın da doğruladığı görüşmelerde artık sona gelindiği bildirildi. Yeni gelişmelere göre Tolgay'ın da bir an önce çubuklu formayı giymek için kulübe, kendisi gibi gurbetçi olan Mehmet Ekici vasıtasıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj!

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Tolgay Arslan'ın "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul'daki çalışmalara dahil olup 2. yarıya Fenerbahçe'de hazırlanabilirim" dediği öğrenildi.

Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj!

Gelen haberlere göre iki kulübün el sıkışmak üzere olduğu ve Tolgay trasferinin birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Tolgay gelişmelerini yakından takip ettiği biliniyor.

Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj!

Öte yandan Tolgay'ın instagram hesabından Ekici'yi takibe başlaması da olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

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