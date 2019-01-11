Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ikinci başkanı Serdal Adalı'nın da doğruladığı görüşmelerde artık sona gelindiği bildirildi. Yeni gelişmelere göre Tolgay'ın da bir an önce çubuklu formayı giymek için kulübe, kendisi gibi gurbetçi olan Mehmet Ekici vasıtasıyla haber gönderdiği öne sürüldü.