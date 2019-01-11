Beşiktaşlı Tolgay Arslandan Fenerbahçeye mesaj!

28 yaşındaki yıldız, "Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul'daki idmanlara dahil olayım" dedi.
11 Ocak 2019 Cuma, 00:02:19
Güncelleme: 08:10:29
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Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde artık günleri sayıyor. Daha transfer dönemi başlamadan sarı-lacivertlilerin gündemine giren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'la temas kurulmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ikinci başkanı Serdal Adalı'nın da doğruladığı görüşmelerde artık sona gelindiği bildirildi. Yeni gelişmelere göre Tolgay'ın da bir an önce çubuklu formayı giymek için kulübe, kendisi gibi gurbetçi olan Mehmet Ekici vasıtasıyla haber gönderdiği öne sürüldü.
HOCA DA YAKINDAN İLGİLİ
Tolgay Arslan'ın "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul'daki çalışmalara dahil olup 2. yarıya Fenerbahçe'de hazırlanabilirim" dediği öğrenildi.
Gelen haberlere göre iki kulübün el sıkışmak üzere olduğu ve Tolgay trasferinin birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Tolgay gelişmelerini yakından takip ettiği biliniyor.
Öte yandan Tolgay'ın instagram hesabından Ekici'yi takibe başlaması da olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.