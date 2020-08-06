Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme!

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında gerçekleşeceği konuşulan takasta ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer gelişmeleri

6 Ağustos 2020 Perşembe 08:29 Güncelleme: 06.08.2020 08:29
Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme!

Yaz transfer dönemine girilmesiyle birlikte takımlar yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme!

Zaman zaman aynı oyuncu için yarışa giren Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez de takas yapmak için görüştü. Tarafların anlaşma sağlamasına rağmen transfer tıkandı. İşte nedeni...

Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sürerken, N'Sakala ve Welinton'u bitiren siyah-beyazlılar, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile de el sıkıştı.

Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme!

Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın'ın çok istediği milli futbolcu için Fenerbahçe'ye Adem Ljajic'i teklif eden Beşiktaş olumlu yanıt aldı ama transfer beklenmeyen bir şekilde tıkandı.

Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme!

Bunun nedeni ise Fenerbahçe'nin transfer harcama limitinde yaşadığı sorun. Adem Ljajic'in 3 milyon 200 bin Euro'luk yıllık ücretinin sarı-lacivertli yönetime çok geldiği ve bu takasın şimdilik dondurulduğu belirtildi.

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