Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:11:06 Güncelleme: 19:11:37
    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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    • 11
    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Benfica, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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    • 11
    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    Portekiz ekibi, Ülker Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı.

    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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    • 11
    Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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