Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 19:11:06
Güncelleme: 19:11:37
Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Benfica, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Portekiz ekibi, Ülker Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştı.
Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Benfica, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı