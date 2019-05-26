Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Haberler Galeri Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Marsilya'ya sezonun devre arasında transfer olan yıldız golcü Fransız ekibinden ayrılığını böyle duyurdu... İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe bombası:

26 Mayıs 2019 Pazar 10:27 Güncelleme: 26.05.2019 10:34
Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi birçok oyuncusuna veda edecek. Bununla birlikte takıma katılması beklenen oyuncu listesi de hazır...

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Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ile bir araya gelerek transfer raporunu sundu.

Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Tüm bu hazırlıklar sürerken Fransa'dan gelen haber, sarı lacivertlilerde büyük heyecan yarattı.

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Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kariyerine farklı bir kulüpte devam edeceğini duyurdu.

Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

İtalyan forvet ayrılığını Marsilya formasıyla attığı gollerin yer aldığı bir video ile şu sözlerle duyurdu:

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