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Balotelli resmen duyurdu! Slimani'nin yerine... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Marsilya'ya sezonun devre arasında transfer olan yıldız golcü Fransız ekibinden ayrılığını böyle duyurdu... İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe bombası:
26 Mayıs 2019 Pazar 10:27
Güncelleme: 26.05.2019 10:34
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi birçok oyuncusuna veda edecek. Bununla birlikte takıma katılması beklenen oyuncu listesi de hazır...
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Teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ile bir araya gelerek transfer raporunu sundu.
Tüm bu hazırlıklar sürerken Fransa'dan gelen haber, sarı lacivertlilerde büyük heyecan yarattı.