Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başladı. Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini hızlandırırken, somut adımları atmaya başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, sol bek transferi için hummalı bir çalışma içindeydi. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı yıldız sol bek imzaya çağrılacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
4 Ocak 2020 Cumartesi 07:31 Güncelleme: 04.01.2020 07:32
Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!

Fenerbahçe ara transfer döneminin başlamasının ardından elini çabuk tuttu ve bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü yıldız futbolcuyu imza aşamasına getirdi.

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Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına eksiksiz bir başlangıç yapmak istiyor.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!


Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre takımdaki eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar önceliği sol bek ve stoper mevkisine vermişti.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!

Sezona şampiyonluk parolasıyla merhaba diyen Fenerbahçe, gol yollarında etkili bir görüntü çizdi ancak, aynı performansı savunmada gösteremedi.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!

Özellikle sol bek mevkisinde uzun süredir sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı Ersun Yanal'ın planlarını bozmuştu.

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