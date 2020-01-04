Anlaşma tamam! Fenerbahçe yeni sol bekini imzaya çağırıyor!

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başladı. Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini hızlandırırken, somut adımları atmaya başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertliler, sol bek transferi için hummalı bir çalışma içindeydi. Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı yıldız sol bek imzaya çağrılacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

4 Ocak 2020 Cumartesi 07:31 Güncelleme: 04.01.2020 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





