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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o fotoğraflar Fenerbahçe haberleri
Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Burdur'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.
28 Haziran 2019 Cuma 15:03
Güncelleme: 28.06.2019 15:03
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Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi.
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Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise "Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için" dedi.
Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.