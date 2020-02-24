Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 21 yıl sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın 3-1 kazandığı derbi mücadelesinin ardından kulüp başkanı Ali Koç, taraftarlarla girdiği diyalog sonrası protokolden alt tribüne atladı. Ali Koç'un bu hareketi dünya basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)