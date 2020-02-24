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Ali Koç'un tribünden atlaması dünya basınında yankı uyandırdı!
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 21 yıl sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın 3-1 kazandığı derbi mücadelesinin ardından kulüp başkanı Ali Koç, taraftarlarla girdiği diyalog sonrası protokolden alt tribüne atladı. Ali Koç'un bu hareketi dünya basınında da gündem oldu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Şubat 2020 Pazartesi 10:02
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Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.
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Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı.
Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı. Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.
O sırada yaşanan arbedede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşadı. Ali Koç'un bu hareketi, dış basına ise böyle yansıdı;
A BOLA (PORTEKİZ)
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."