Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...
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Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Fenerbahçe, yıldız transferi Mesut Özil için resmi imza töreni düzenledi. Arsenal'den büyük uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen Mesut Özil, kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atarken; tüm Türkiye'nim merak ettiği Burak Yılmaz sorusu Özil'e soruldu. Bu soru sonrası ilk olarak söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısına gölge düşüren ifadeler kullandı. İşte tüm yaşananlar...