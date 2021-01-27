Galeri Fenerbahçe Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberi: Fenerbahçe, yıldız transferi Mesut Özil için resmi imza töreni düzenledi. Arsenal'den büyük uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen Mesut Özil, kendisini 3,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atarken; tüm Türkiye'nim merak ettiği Burak Yılmaz sorusu Özil'e soruldu. Bu soru sonrası ilk olarak söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısına gölge düşüren ifadeler kullandı. İşte tüm yaşananlar...

Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Mesut Özil kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi büyük bir törenle imzaladı. Töreni, tüm dünyadan birçok basın mensubunun yakından takip etti.

Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Toplantıda ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söz aldı. Koç, transferin hikayesini anlatırken; Fenerbahçe taraftarları ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti.

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Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Ardından söz alan Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu ise Mesut ile birlikte sarı-lacivertlilerin birçok kupa kazanacağını söyledi.


Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Son olarak törende konuşan Mesut Özil, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Ali Koç'tan toplantıya gölge düşüren sözler! Mesut Özil ve Burak Yılmaz...

Fenerbahçe formasıyla birçok başarı kazanacağına inandığını ifade eden Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'ye inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.


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