Ali Koçtan Koemana açık çek! - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
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    Ali Koç'tan Koeman'a açık çek!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu ile yollar ayrıldıktan sonra geçici olarak takımın başına geçen ve gösterdiği performans ile yerini sağlamlaştıran Erwin Koeman'a devre arası transfer dönemi için açık çek verdi.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 19:54:37 Güncelleme: 20:26:51
    Ali Koçtan Koemana açık çek!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'ye devre arası transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlaması talimatını verdi.

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    Ali Koçtan Koemana açık çek!

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ise Ali Koç'tan gelen bu talimat sonrası izleme listesine aldığı ve yakından takip ettiği oyuncular ile alakalı hazırladığı detayları Erwin Koeman'a sunmaya hazırlanıyor.

    Ali Koçtan Koemana açık çek!

    Phillip Cocu'nun yardımcılığını üstlenen ve Hollandalı teknik adamın takımdan gönderilmesi sonrasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu olan Erwin Koeman, Galatasaray derbisi, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında gösterilen performans sonrasında takımın başındaki yerini garanti altına almıştı.

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    Ali Koçtan Koemana açık çek!

    En azından sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak kalmayı garantileyen Koeman'ın devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak transferlerde Comolli'nin hazırladığı liste üzerinden son kararı verecek isim olması bekleniyor.

    İşte Comolli'nin hazırladığı o transfer listesi;

    Ali Koçtan Koemana açık çek!

    FRAN SOL

    İspanyol 9 numara, 1992 doğumlu. Futbola Real Madrid altyapısında başlayan Sol, Villarreal, Real Madrid, Lugo ve Willem II gibi takımların formasını giydi.

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