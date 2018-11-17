Ali Koçtan Koemana açık çek!

Ali Koç'tan Koeman'a açık çek!
Phillip Cocu'nun yardımcılığını üstlenen ve Hollandalı teknik adamın takımdan gönderilmesi sonrasında Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu olan Erwin Koeman, Galatasaray derbisi, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında gösterilen performans sonrasında takımın başındaki yerini garanti altına almıştı.
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En azından sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak kalmayı garantileyen Koeman'ın devre arası transfer döneminde takımın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak transferlerde Comolli'nin hazırladığı liste üzerinden son kararı verecek isim olması bekleniyor.
İşte Comolli'nin hazırladığı o transfer listesi;