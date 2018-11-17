Ali Koçtan Koemana açık çek!

Ali Koç'tan Koeman'a açık çek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu ile yollar ayrıldıktan sonra geçici olarak takımın başına geçen ve gösterdiği performans ile yerini sağlamlaştıran Erwin Koeman'a devre arası transfer dönemi için açık çek verdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi, 19:54:37 Güncelleme: 20:26:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





