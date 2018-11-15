Comolliden flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer...

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, FBTV'ye önemli açıklamalarda bulundu
15 Kasım 2018 Perşembe, 15:14:36
Güncelleme: 15:17:05
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli FBTV'ye flaş açıklamalarda bulundu.
Comolli'nin açıklamaları şu şekilde;
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"Tabii ki TFF kuralarının farkındayız. Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz."
"Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti."
"Maçlarda biraz daha gergin ve konsantre oluyorum. O anda benim gülmemi bekleyemezsiniz. Doğru kelime odaklanmak olacak. Etrafımdaki hiçbir şeyi göremiyorum. Beşiktaş maçında arkadaşlarım gelmişti. Maç sonu atmosfer çok güzel dediler, ben görmedim dedim."
"Maça odaklanıyorum. Takım nasıl daha iyi olur. Hocaya nasıl yardımcı olabilirim. Bunlara bakıyorum."