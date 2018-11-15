Comolliden flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer... - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Comolli'den flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer...

    Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, FBTV'ye önemli açıklamalarda bulundu
    15 Kasım 2018 Perşembe, 15:14:36 Güncelleme: 15:17:05
    Comolliden flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer...

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli FBTV'ye flaş açıklamalarda bulundu.

    Comolli'nin açıklamaları şu şekilde;

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    Comolliden flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer...

    "Tabii ki TFF kuralarının farkındayız. Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz."

    Comolliden flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer...

    "Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti."

    Comolliden flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer...

    "Maçlarda biraz daha gergin ve konsantre oluyorum. O anda benim gülmemi bekleyemezsiniz. Doğru kelime odaklanmak olacak. Etrafımdaki hiçbir şeyi göremiyorum. Beşiktaş maçında arkadaşlarım gelmişti. Maç sonu atmosfer çok güzel dediler, ben görmedim dedim."

    Comolliden flaş açıklamalar! Koeman, Volkan, transfer...

    "Maça odaklanıyorum. Takım nasıl daha iyi olur. Hocaya nasıl yardımcı olabilirim. Bunlara bakıyorum."

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