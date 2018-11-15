Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!

    Olaylı derbi sonrası birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez yıldız oyuncunun transferi için mücadele edecek.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 13:36:35 Güncelleme: 14:58:49
    Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!

    Ligde Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Başakşehir maçının devre arasında pilav yediği için gündeme oturan Tolgay Arslan konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!

    Beşiktaş yönetimi dün yıldız futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray hemen düğmeye bastı.

    Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!

    HEMEN PLANLAR BAŞLADI

    İki kulüp de devre arasında Tolgay'ı kadrosuna katmak için planlara başladı.

    Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!

    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a takas olarak teklif edecek.

    Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!

    OZAN, GÜNEŞ'İN ÖĞRENCİSİ

    Ozan'ın Şenol Güneş'in Bursaspor'dan öğrencisi olması takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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