Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!
Olaylı derbi sonrası birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez yıldız oyuncunun transferi için mücadele edecek.
15 Kasım 2018 Perşembe, 13:36:35
Güncelleme: 14:58:49
Ligde Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Başakşehir maçının devre arasında pilav yediği için gündeme oturan Tolgay Arslan konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş yönetimi dün yıldız futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray hemen düğmeye bastı.
HEMEN PLANLAR BAŞLADI
İki kulüp de devre arasında Tolgay'ı kadrosuna katmak için planlara başladı.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a takas olarak teklif edecek.
OZAN, GÜNEŞ'İN ÖĞRENCİSİ
Ozan'ın Şenol Güneş'in Bursaspor'dan öğrencisi olması takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor.