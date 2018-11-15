Ali Koç ve Mustafa Cengiz transferde karşı karşıya!

Olaylı derbi sonrası birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez yıldız oyuncunun transferi için mücadele edecek.

15 Kasım 2018 Perşembe, 13:36:35 Güncelleme: 14:58:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





