Ali Koç teknik direktör kararını verdi - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Ali Koç "teknik direktör" kararını verdi

    Phillip Cocu'nun görevinden alınması sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç kararını verdi.
    10 Kasım 2018 Cumartesi, 12:57:18 Güncelleme: 13:04:07
    Ali Koç teknik direktör kararını verdi

    Fenerbahçe'de Ankaragücü önünde alınan mağlubiyetin ardından görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu'nun yerine kimin geleceği belli oldu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koç teknik direktör kararını verdi

    İki maçta takımın başında sahaya çıkan Erwin Koeman gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanmayı başardı.

    Ali Koç teknik direktör kararını verdi

    57 yaşındaki teknik adam ilk olarak G.Saray derbisinde görev yaptı. Cim-Bom'a karşı deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirilerek alınan beraberlik sonrası sınıfı geçen Koeman, Avrupa Ligi'nde önceki akşam Anderlecht önünde kazanılan 2-0'lık galibiyetin ardından koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı.

    Ali Koç teknik direktör kararını verdi

    Başkan Ali Koç'un, takıma getirdiği özgüven nedeniyle devre arasına kadar Erwin Koeman'la devam kararı aldığı bildirildi.

    Ali Koç teknik direktör kararını verdi

    Futbolcuların da büyük saygı gösterdiği Koeman'ın devre arasından sonra takımın başında kalıp kalmayacağı alınacak sonuçlara göre netlik kazanacak. (Star)

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