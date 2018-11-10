Ali Koç "teknik direktör" kararını verdi

57 yaşındaki teknik adam ilk olarak G.Saray derbisinde görev yaptı. Cim-Bom'a karşı deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirilerek alınan beraberlik sonrası sınıfı geçen Koeman, Avrupa Ligi'nde önceki akşam Anderlecht önünde kazanılan 2-0'lık galibiyetin ardından koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı.