Ali Koç İtalya Milli Takımının yıldızını getirecek

Ali Koç İtalya Milli Takımı'nın yıldızını getirecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal arasındaki toplantıdan 'acil golcü lazım' sonucu çıktı. Orta saha ve savunma oyuncularıyla belli bir seviyeye çıkabileceğini ifade eden Ersun Yanal'ın "Kesinlikle büyük bir golcü almamız lazım" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.
8 Ocak 2019 Salı, 20:38:33
Güncelleme: 21:05:49
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Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk devresini 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.
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Transfer çalışmaları için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Ersun Yanal, toplantıdan memnun ayrıldı. Başkan Koç'tan golcü isteyen Ersun Yanal, listesini yönetime iletti.
Ali Koç ise Ersun Yanal ile yaptığı toplantının ardından kurmaylarıyla iletişime geçti. Koç, teknik adam Yanal'ın isteklerinin yerine getirilmesini istedi.
"Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" diyerek rest çeken Ali Koç, transfer döneminde kesenin ağzını açacağını açıkla belli etti. Ali Koç Fenerbahçe'ye dünya çapına bir golcü alacak.
Ersun Yanal'ın Başkan Ali Koç'a verdiği liste basına düştü. Basın Ersun Yanal'ın istediği golcüleri tek tek ifşa etti.