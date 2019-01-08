Ali Koç İtalya Milli Takımının yıldızını getirecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal arasındaki toplantıdan 'acil golcü lazım' sonucu çıktı. Orta saha ve savunma oyuncularıyla belli bir seviyeye çıkabileceğini ifade eden Ersun Yanal'ın "Kesinlikle büyük bir golcü almamız lazım" şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.