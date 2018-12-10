Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçede 11 isim yolcu... - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçe'de 11 isim yolcu...

Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-0 yenilmesinin ardından Ali Koç faturayı futbolculara kesti.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 13:26:59 Güncelleme: 13:30:24
Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçede 11 isim yolcu...

Sezona Phillip Cocu ile başlayan ve ardından Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına gerileyen sarı lacivertlilerde yönetim futbolculara kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçede 11 isim yolcu...

Maç sonu futbolcuları uçak yerine otobüsle İstanbul'a getiren Ali Koç, Koeman ve Comolli'nin yanı sıra 11 futbolcuyu da takımdan gönderecek...

Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçede 11 isim yolcu...

Sarı lacivertli yönetim köklü bir değişime gidecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; Devre arasında ne kadar fazlalık, oynamayan ve bekleneni veremeyen isim varsa hepsi de gönderilecek.

Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçede 11 isim yolcu...

İşte Fenerbahçe ile Ocak ayında yolları ayrılacak o 11 isim...

Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçede 11 isim yolcu...

Kameni

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN