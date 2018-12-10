Ali Koç faturayı kesti! Fenerbahçe'de 11 isim yolcu...
Fenerbahçe'nin Akhisarspor'a 3-0 yenilmesinin ardından Ali Koç faturayı futbolculara kesti.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 13:26:59
Güncelleme: 13:30:24
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Sezona Phillip Cocu ile başlayan ve ardından Koeman ile yola devam eden Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına gerileyen sarı lacivertlilerde yönetim futbolculara kesti.
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Maç sonu futbolcuları uçak yerine otobüsle İstanbul'a getiren Ali Koç, Koeman ve Comolli'nin yanı sıra 11 futbolcuyu da takımdan gönderecek...
Sarı lacivertli yönetim köklü bir değişime gidecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; Devre arasında ne kadar fazlalık, oynamayan ve bekleneni veremeyen isim varsa hepsi de gönderilecek.
İşte Fenerbahçe ile Ocak ayında yolları ayrılacak o 11 isim...