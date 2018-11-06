Ali Koç Ersun Yanaldan rapor istedi

Fenerbahçe Ersun Yanal'ı jet hızıyla yalanladı ama...
6 Kasım 2018 Salı, 09:26:12
Güncelleme: 09:27:05
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Ankaragücü maçı sonrası Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisine yardımcı antrenör Koeman yönetiminde çıkmıştı.
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2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
BLANC, SAMPAOLI, SUSIC VE YANAL... Ensonhaber'in haberine göre ilk olarak Blanc ve Sampaoli ile görüşen yönetimin daha sonra Saffet Susic ile temasa geçtiği öğrenildi. Susic'le anlaşma sağlayamayan Fenerbahçeli idarecilerin son olarak taraftarın en çok istediği teknik direktör olan Ersun Yanal'la bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
JET HIZIYLA YALANLAMA F.Bahçe yönetimi, haberin basına sızmasının ardından jet hızıyla bir yalanlama yayınlasa da işin aslı başka.
ALİ KOÇ RAPOR İSTEDİ İşte Kralspor'un edindiği bilgiye göre Ersun Yanal'la yapılan ilk görüşmede konuşulanlar: