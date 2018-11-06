Ali Koç Ersun Yanaldan rapor istedi

BLANC, SAMPAOLI, SUSIC VE YANAL...

Ensonhaber'in haberine göre ilk olarak Blanc ve Sampaoli ile görüşen yönetimin daha sonra Saffet Susic ile temasa geçtiği öğrenildi. Susic'le anlaşma sağlayamayan Fenerbahçeli idarecilerin son olarak taraftarın en çok istediği teknik direktör olan Ersun Yanal'la bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.