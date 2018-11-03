Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum! - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Alex de Souza'dan Jailson'un paylaşımına flaş yorum!

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, dün akşamki olaylı derbinin ardından Jailson hakkında flaş bir yorumda bulundu.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 19:37:06 Güncelleme: 19:37:11
    Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu Jailson, mücadele sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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    Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

    Brezilyalı futbolcu, Twitter hesabından attığı gol sonrası fotoğrafını 'sus' emojisiyle birlikte paylaştı.

    Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

    Jailson'un bu paylaşımına sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan yorum geldi.

    Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Jailson için "Bu derbide attığın golle kendini unutulmazlar arasına yazdırdın. Tebrik ederim, çalışmaya devam et!" ifadelerini kullandı.

    Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

    Jailson, derbinin son düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte Belhanda'ya tokat atmıştı.

    Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

    Brezilyalı oyuncu maç sonrası VAR incelemesinden sonra kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

    Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!
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