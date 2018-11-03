Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

Alex de Souza'dan Jailson'un paylaşımına flaş yorum!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, dün akşamki olaylı derbinin ardından Jailson hakkında flaş bir yorumda bulundu.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 19:37:06
Güncelleme: 19:37:11
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu Jailson, mücadele sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
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Brezilyalı futbolcu, Twitter hesabından attığı gol sonrası fotoğrafını 'sus' emojisiyle birlikte paylaştı.
Jailson'un bu paylaşımına sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan yorum geldi.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Jailson için "Bu derbide attığın golle kendini unutulmazlar arasına yazdırdın. Tebrik ederim, çalışmaya devam et!" ifadelerini kullandı.
Jailson, derbinin son düdüğünün ardından yaşanan gerginlikte Belhanda'ya tokat atmıştı.
Brezilyalı oyuncu maç sonrası VAR incelemesinden sonra kırmızı kartla cezalandırılmıştı.