Alex de Souzadan Jailsonun paylaşımına flaş yorum!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu Jailson, mücadele sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.