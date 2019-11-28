Adil Rami'ye yakın bir kaynak Fransız basınına konuştu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Adil Rami'ye yakın bir kaynak Fransız basınına konuştu!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan 33 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Rami'nin, sarı-lacivertli kulüple yol ayrımına geldiği ifade ediliyordu. Tecrübeli isme yakın bir kaynak konuyla ilgili Fransız basınına konuştu...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Kasım 2019 Perşembe 09:00 Güncelleme: 28.11.2019 09:00
Adil Rami'ye yakın bir kaynak Fransız basınına konuştu!

Sezon başında Olympique Marsilya ile sözleşmesini fesheden Fransız defans oyuncusu Adil Rami bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Adil Rami'ye yakın bir kaynak Fransız basınına konuştu!

Tecrübeli isim, bu sezon hem az süre aldı hem de oynadığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarları memnun edemedi.

Adil Rami'ye yakın bir kaynak Fransız basınına konuştu!

Adil Rami'nin sarı-lacivertli takımla yol ayrımına geldiği ve ocak ayında kontratının sonlandırılacağı belirtiliyordu.

Adil Rami'ye yakın bir kaynak Fransız basınına konuştu!

Fransız basınından RMC Sport, deneyimli stoperle ilgili bir haber paylaştı...

Adil Rami'ye yakın bir kaynak Fransız basınına konuştu!

Adil Rami'nin yakın çevresinden ismi açıklanmayan bir ismin RMC Sport'a yaptığı açıklamada, oyuncunun gönderilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

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