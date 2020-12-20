Galeri Fenerbahçe Adil Rami'den flaş Fenerbahçe ve Ersun Yanal sözleri! "Lider olmamdan korktular"

Adil Rami'den flaş Fenerbahçe ve Ersun Yanal sözleri! "Lider olmamdan korktular"

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan 2019 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adil Rami, sarı-lacivertli takımda pek forma şansı bulamamış ve Rusya'nın Sochi ekibine transfer olmuştu. Fas asıllı Fransız oyuncu, Fransa basınına yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de forma giyememesinin nedenini açıklarken, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Rami'nin o sözleri...