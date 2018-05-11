Batalla Bursaspor'dan ayrılıyor

Ay sözleşmesini uzatmayan Batalla'ya Bursa'da güzel bir jübile teklifinde de bulundu. Ancak buna da sıcak bakmayan Batalla futbolu henüz bırakmadığını, 1 sene daha ülkesinde futbol oynayacağını belirterek, " Evet belki buradan daha az para kazanacağım ama ülkemde çocukluğuma döneceğim.