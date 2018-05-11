Batalla Bursaspor'dan ayrılıyor
"Ülkeme dönmek ve futbola birlikte başladığım arkadaşlarımda bir sezon daha oynayıp sonrada futbolu bırakmak istiyorum" diyen Batalla tüm ısrarlara rağmen geri adım atmayınca, kendisini tebrik eden Başkan Ay, Bursaspor'un kendisinden her zaman faydalanmak istediğini, Arjantin'le Bursa arasında köprü vazifesi yapıp yeni Batalla'ları Bursaspor'a kazandırmasını istedi.
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