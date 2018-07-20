West Ham Unitedtan Vidaya resmi teklif!

35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu kendisine yapılan son teklifi de kabul etmedi. İlk olarak 2 yıllık sözleşme istemesine karşın yönetimin 1 yıllık sözleşme yenileme isteğine olur veren Atiba, bu kez kendisine önerilen son ücreti de kabul etmeyince taraflar arasında köprüler atılma noktasına geldi.