West Ham Unitedtan Vidaya resmi teklif!

Premier Lig ekibi Beşiktaşlı Vida'ya resmen talip oldu. İşte önerilen rakam...
20 Temmuz 2018 Cuma, 12:03:16
Güncelleme: 12:05:47
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West Ham United'tan Vida'ya resmi teklif!
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Beşiktaş'ta, Vida, Fabri ve Atiba'da sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı.
West Ham United'tan Vida'ya resmi teklif!
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BeinSports'un haberine göre, İngiliz ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" diyen yönetim, Fabri'nin menajeriyle komisyon pazarlığını sürdürüyor. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.
West Ham United'tan Vida'ya resmi teklif!
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Dünya Kupası'ndaki performansıyla sivrilen Domagoj Vida konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş, Hırvat stoper için son olarak 22 milyon Euro'luk resmi teklifi gördü.
West Ham United'tan Vida'ya resmi teklif!
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Teklifin sahibi ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United. Ancak başkan Fikret Orman, İngiliz ekibinin fiyatı artırması için pazarlıklarını sürdürüyor.
West Ham United'tan Vida'ya resmi teklif!
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Fabri ve Vida ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Atiba Hutchinson defteri de kapanmak üzere.
West Ham United'tan Vida'ya resmi teklif!
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35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu kendisine yapılan son teklifi de kabul etmedi. İlk olarak 2 yıllık sözleşme istemesine karşın yönetimin 1 yıllık sözleşme yenileme isteğine olur veren Atiba, bu kez kendisine önerilen son ücreti de kabul etmeyince taraflar arasında köprüler atılma noktasına geldi.