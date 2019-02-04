Vagner Love Beşiktaşı bombaladı! - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Vagner Love Beşiktaş'ı bombaladı!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Kagawa, Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz gibi önemli isimleri katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan Vagner Love'ın Brezilya basınına yaptığı açıklamaların şoku yaşanıyor.

4 Şubat 2019 Pazartesi, 20:55:36 Güncelleme: 21:01:33
Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

Beşiktaş'ın Antalya'da düzenlediği kampa götürülmeyen isimlerden biri olan Vagner Love, geçtiğimiz günlerde siyah beyazlılarla olan sözleşmesini feshedip Corinthians'a imza atmıştı.

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Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

Deneyimli oyuncu ayrılık sonrası Beşiktaş yönetimiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

Gazeta Esportiva'ya konuşan 34 yaşındaki golcü, Siyah Beyazlı takımdan ayrılık sürecini anlatırken Beşiktaş yönetimini bombaladı. İşte Love'un o sözleri:

Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

"BANA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER"

"Beşiktaş'ta yaşadığım sorun, bana gelip hiçbir şey söylememeleriydi."

Vagner Love Beşiktaşı bombaladı!

"Oysa ki problem neyse benimle konuşmaları lazımdı."

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