HaberlerGaleriTransferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
Transferde detaylar ortaya çıktı! Guilherme'den büyük fedakarlık
TFF tarafından 350 bin Euro'luk transfer limiti verilmesi nedeniyle devre arası döneminde eli kolu bağlanan Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'yi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. İşte Brezilyalı yıldızın transferindeki detaylar...
13 Ocak 2020 Pazartesi 07:39
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL harcama limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah- beyazlılar bu transfer için BTC Türk Yeni Malatyaspor'a 40 bin euro ödeyecek. Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti.
Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı.
MAAŞTA 'FEDA' DEDİ
TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin euro) transfer limiti olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.
Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Malatyaspor'la 1.5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı.