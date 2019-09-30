Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada futbolculara büyük tepki vardı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta mücadelesi ile taraftardan övgü alan Necip, bu kez ise taraftarın hedefi haline gelen isimlerden oldu. Jose Sosa'nın golünde top kafasına çarpan Necip, Sörloth'un golünde de ofsaytı bozan isim olmuştu.