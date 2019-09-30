Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...

Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı futbolcular maçın ardından büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada futbolculara büyük tepki vardı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta mücadelesi ile taraftardan övgü alan Necip, bu kez ise taraftarın hedefi haline gelen isimlerden oldu. Jose Sosa'nın golünde top kafasına çarpan Necip, Sörloth'un golünde de ofsaytı bozan isim olmuştu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:50 Güncelleme: 30.09.2019 09:53
Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...

İşte taraftarların sosyal medyada yer alan bazı paylaşımları ve maç caps'leri:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...
Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...
Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...
Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası isyan bayrağını çektiler! Necip Uysal...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN