Tottenham'dan Beşiktaş'a transfer!

Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına getirilen Abdullah Avcı ie yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transfer uzun süre sessi kalan ve ardından Tyler Boyd, Douglas, Sedat Şahintürk, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, bir transfer daha mutlu sona ulaştı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
20 Ağustos 2019 Salı 22:30
Güncelleme: 20.08.2019 22:50
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Süper Lig'de yeni sezona 3-0'lık Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi...
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Yaz transfer döneminde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar; Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho ile resmi sözleşme imzalayarak suskunluğunu bozmuştu.
Oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların öncelikli hedefi ise forvet ve kanat transferleri...
Kanat transferi için Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka'dan vazgeçen siyah-beyazlılar farklı arayışlara girmişti.
Bir yandan forvet arayışlarını da sürdüren Beşiktaş'ın listesinde Khouma Babacar, Miguel Borja, Cenk Tosun ve Oumar Niasse gibi isimler var.