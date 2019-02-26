Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması! - Fotomaç
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Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Fenerbahçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
26 Şubat 2019 Salı 00:39
Güncelleme: 26.02.2019 01:33
Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giydi.
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Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan'a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi.
Karşılaşma 3-3 biterken olay adam Tolgay Arslan, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi.
Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Puan tablosuna bakarak olmaz. Bugün bunu bir daha gördük."
"İlk yarı çok kötü oynadık."