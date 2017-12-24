Talisca'ya büyük onur! En iyi 11'e seçildi!

Anderson Talisca (Orta Saha) - Beşiktaş



Şampiyonlar Ligi'nin 2017'de en iyi çıkış yapan 11'ine giren Talisca'nın form yakaladığı günlerde rakipler için gerçek bir tehdit olduğunun belirtildiği haberde, hücuma katkısı, isabetli şutları ve sol ayağıyla kullandığı etkili serbest vuruşlarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkı sağladığı vurgulanan 23 yaşındaki Talisca'nın, 13 gol attığı geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği belirtildi.