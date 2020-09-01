Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek

2020/21 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hız kesmiyor. Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üneri'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in bir yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

1 Eylül 2020 Salı 10:11 Güncelleme: 01.09.2020 10:11
Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek

Cemil Usta Sezonu'nu 3. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeyle katılan Beşiktaş, PAOK ile tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 3-1 mağlup olmuş ve turnuvadan elenmişti.

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Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek

Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken, şimdiye kadar 4 isimle anlaşmıştı.

Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner'i renklerine bağlayan Kara Kartal, defans mevkisi için de Montero'yu istemiş ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Beşiktaş, Süper Lig'den ise sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek

Forvet ve sağ bek almak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Kayserispor'da forma giyen Miguel Lopes'i gündemine aldı.

Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın sağ bek için yönetimden Miguel Lopes'i istedi.

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