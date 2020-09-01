Süper Lig'in bir yıldızı daha Beşiktaş'a! Bonservissiz gelecek

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner'i renklerine bağlayan Kara Kartal, defans mevkisi için de Montero'yu istemiş ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Beşiktaş, Süper Lig'den ise sürpriz bir ismi gündemine aldı.