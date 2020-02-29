Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 24. haftası Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açıldı. Kritik mücadele, Burak Yılmaz'ın biri penaltıdan olmak üzere iki gol sonrası siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Spor yazarları da maçla ilgili öne çıkanları değerlendirdi. İşte o çarpıcı yorumlar...
Sergen Yalçın dün arayış içindeydi, Boyd'tan 10 numara yaptı, olmadı! Beşiktaş kaleye çabuk gitti, bol pozisyon buldu ne var ki, pozisyonlara girenler genelde Gökhan, Atiba ve Vida gibi savunma yönü ağır basan oyunculardı ve kaçırmakta hiç zorlanmadılar! Direkten dönme şanssızlığını da katmak gerek. Buna karşılık Alanyaspor'un bulduğu ilk pozisyonda Karius seyredince top başının üzerinden geçti... İlk yarı Kartal için iç açıcı değildi.
"BOYD YERİNE BOATENG OLSA NASIL OLURDU"
Beşiktaş kaleye rahat gitti demiştik, bunun sebebi Alanyaspor'un da oynamaya çalışmasıydı. Kimse bozmadı, herkes oynadı. Atiba-Elneny öne çıktıklarında Kartal rakip sahada daha fazla kaldı. Nitekim, Burak'ın kafa golünde asist Elneny'den geldi.. Son yarım saatte, Boyd yerine Boateng olsa nasıl olurdu diye düşünmeden edemedim. Lens- Boateng değişikliği yüreğime su serpti ve Beşiktaş daha iyi oynamaya başladı. Burak iki pozisyon arka arkaya buldu, attığında ofsayta, atamadığında kaleciye takıldı... Beşiktaş kaçırdığı gollere rağmen moralini yüksek tutmayı bildi ve baskısını sürdürdü. Kral Burak penaltıdan, biraz da yağmurun yardımıyla ikinci golünü atınca Kartal, harcadığı emeğin karşılığını almayı başardı.
Not: Sergen hocanın Boyd'u denemesi, Ljajic'i düşünmemesi ilginçti, bundan sonra düşünür mü, bilmem!
REHA KAPSAL - TARTIŞMASIZ
Tartışmasız Sergen hoca geldikten 5 maçta da oyun üstünlüğü siyah-beyazlılardaydı. Sergen hoca ile Beşiktaş, 5 maçta 10 puan aldı. Tartışmasız Beşiktaş'ın hücum hattındaki oyuncu profilleri hızlı. Ancak bunu zeka ve teknikle de birleştirmeleri gerek. Tartışmasız Beşiktaş her zamanki gibi çok gol pozisyonuna girdi. Final pası ve son vuruşlardaki kalite eksikliğini yine yaşadı. Tartışmasız Burak Yılmaz, Beşiktaş için çok önemli bir golcü. O saha içinde farkını gösterdiği zaman Beşiktaş saha içinde hücum problemlerini daha rahat çözüyor.
Tartışmasız Caner Erkin top sadece ayağında değilken oynamamalı. Top rakipteyken savunma pozisyonunu alıp top kazanmalı. Yalnız kenar ortalarıyla olmaz. Farklı yönlerini geliştirmeli. Tartışmasız orta sahadaki iki 6 numaradan Elneny, Atiba'dan daha ileride oynamalı. Burak'ın attığı goldeki asist gibi hücuma daha çok destek vermeli.