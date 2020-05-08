Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Henüz yolun başında olduğunu açıklayan Yalçın, siyah-beyazlı kulüp ile sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Karius için de açıklamalarda bulundu. Karius için yapılan eleştirilerin çok ağır olduğunu söyleyen Yalçın, kaleci adaylarını da açıkladı. İşte detaylar...
Biz bu yükü hep birlikte kenetlenerek kaldıracağız. Beşiktaş için daha iyi ne yapabiliriz, bunun sorumluluğu altında bu anlamlı görevi ekibimle birlikte yerine getirmek zorundayız. Açıkçası çok iyi bir sinerji yakaladık. Salgından dolayı liglere ara verildi ama önce kısa sonra da uzun vadede neler yapabiliriz, yönetimle birlikte bir yol haritası çiziyoruz" ifadelerini kullandı.
'25 YAŞINDA DEĞİLİM'
Medyada bu dönemin konuşulmasından rahatsız olduğunu kaydeden siyah-beyazlı hoca, "Artık 47 yaşına gelmiş, Türkiye'de birçok kulüpte çalışmış ve hepsinde başarılı olmuş bir teknik adam olarak şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman eleştiriye açık bir insanım. İsteyen bana telefonla ulaşıp soru da sorabilir.