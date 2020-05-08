Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...

Biz bu yükü hep birlikte kenetlenerek kaldıracağız. Beşiktaş için daha iyi ne yapabiliriz, bunun sorumluluğu altında bu anlamlı görevi ekibimle birlikte yerine getirmek zorundayız. Açıkçası çok iyi bir sinerji yakaladık. Salgından dolayı liglere ara verildi ama önce kısa sonra da uzun vadede neler yapabiliriz, yönetimle birlikte bir yol haritası çiziyoruz" ifadelerini kullandı.