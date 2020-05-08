Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. Henüz yolun başında olduğunu açıklayan Yalçın, siyah-beyazlı kulüp ile sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Karius için de açıklamalarda bulundu. Karius için yapılan eleştirilerin çok ağır olduğunu söyleyen Yalçın, kaleci adaylarını da açıkladı. İşte detaylar...

8 Mayıs 2020 Cuma 10:16 Güncelleme: 08.05.2020 10:16
Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...

Kulüp tarihinin belki de en görkemli imza töreniyle Beşiktaş'ın başına geçen ve hem kendisi hem de siyah-beyazlı takım için yeni bir dönemin kapısını açan Sergen Yalçın gündeme dair tüm merak edilenleri Milliyet'e anlattı. İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları...

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Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...

"SİNERJİ YAKALADIK"
Beşiktaş'ın teknik patronu olarak yolun henüz başında olduğuna vurgu yapan Yalçın, "İmza töreninin yapıldığı gün, stada gelen taraftarların bana verdiği mesaj; sorumluluktu. Onlar benim üzerime, Beşiktaş'ta futbol oynamış herkesin hayali olan bir sorumluluğu yükledi.

Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...

Biz bu yükü hep birlikte kenetlenerek kaldıracağız. Beşiktaş için daha iyi ne yapabiliriz, bunun sorumluluğu altında bu anlamlı görevi ekibimle birlikte yerine getirmek zorundayız. Açıkçası çok iyi bir sinerji yakaladık. Salgından dolayı liglere ara verildi ama önce kısa sonra da uzun vadede neler yapabiliriz, yönetimle birlikte bir yol haritası çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...

Teknik direktörlük kariyeri ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler aktaran Sergen Yalçın, futbolculuk dönemini yıllar önce geride bıraktığının altını çizdi.

Sergen Yalçın'dan flaş kaleci açıklaması! Karius sonrası...

'25 YAŞINDA DEĞİLİM'
Medyada bu dönemin konuşulmasından rahatsız olduğunu kaydeden siyah-beyazlı hoca, "Artık 47 yaşına gelmiş, Türkiye'de birçok kulüpte çalışmış ve hepsinde başarılı olmuş bir teknik adam olarak şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman eleştiriye açık bir insanım. İsteyen bana telefonla ulaşıp soru da sorabilir.

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