Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! O pozisyon sonrası...

Beşiktaş'ın Sivasspor ile özel bir turnuva olan The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya geldiği maçta inanılması zor bir pozisyon gerçekleşti. Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Ajdin Hasic oldukça müsait pozisyonda topu dışarı yolladı. Teknik direktör Sergen Yalçın bu pozisyon sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o an...