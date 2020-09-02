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Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! O pozisyon sonrası...
Beşiktaş'ın Sivasspor ile özel bir turnuva olan The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya geldiği maçta inanılması zor bir pozisyon gerçekleşti. Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Ajdin Hasic oldukça müsait pozisyonda topu dışarı yolladı. Teknik direktör Sergen Yalçın bu pozisyon sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o an...
2 Eylül 2020 Çarşamba 11:35
Güncelleme: 02.09.2020 12:06
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen The Land Of Legends Cup turnuvasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Yiğidolar 1-0'lık skorla kazandı.
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynadı. Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Yatabare'den geldi.
Finale yükselen Sivasspor, 5 Eylül'de Fenerbahçe ile turnuvanın şampiyonu olmak için mücadele verecek. Beşiktaş ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.
N'KOUDOU'NUN YERİNE HASIC GİRDİ! Beşiktaş'ın kendisinden çok şeyler beklediği Kevin N'Koudou, ilk 11'de başladığı mücadelenin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi. Fransız oyuncunun yerine Ajdin Hasic oyuna dahil oldu.
GENÇ FUTBOLCU İNANILMAZI BAŞARDI Kevin N'Koudou yerine oyuna giren Ajdin Hasic dakikalar sonra yüzde yüzlük golü kaçırdı. Sağ kanattan gelen topu Hasic, önünde bomboş duran kaleye atamadı.
SERGEN YALÇIN GÖZLERİNE İNANAMADI! Genç futbolcu topu auta nişanlarken Sergen Yalçın'ın görüntüsü dikkat çekti. Deneyimli teknik adam kaçan gole inanamadı ve iki elini havaya açtı.