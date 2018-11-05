Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Şenol Güneş'ten Pepe'ye sert uyarı!

    Şenol Güneş'in, maç sonu açıklamalarında takım arkadaşlarını hedef alan Pepe'ye "Burada eleştiriyi ben yaparım" diyerek kızdığı iddia edildi.
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:41:36 Güncelleme: 00:41:43
    Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

    Beşiktaş'ta son maçın ardından Pepe krizi yaşandı…

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

    Başakşehir sınavı sonrası yayıncı kuruluşa "Bireysel performanslarımızı öne çıkarmalıyız. Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Daha fazla fedakarlık yapmamız gerek" diyerek, Şenol Güneş'in yanı sıra Vagner Love ve Jeremain Lens'i hedef alan Portekizli oyuncuya Şenol Güneş soyunma odasında sert tepki gösterdiği iddia edildi.

    Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

    Usta hocanın "Burada birisi bir eleştiri yapacaksa o benim. Eğer bir takım arkadaşından memnun değilsen bunu önce burada paylaş" tepkisini gösterdiği kaydedildi.

    Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

    Güneş, basın toplantısında ise, "Eleştiri olacak ama kırarak, dökerek değil" sözlerini kullandı.

    Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

    Pepe daha sonra ikinci kez basının karşısına çıktı ve "Alçak gönüllü bir şekilde, kazanma ruhuyla beraber, takım olarak hep beraber çalışmamız. Seviyemizi yükseğe çekmemiz gerekiyor" diyerek hem hocasının hem de takım arkadaşlarının gönlünü aldı.

    Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

    Bu sezon Beşiktaş'ta 15 maça çıkan Pepe, 3'ü ligde toplam 5 gol attı.

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