Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

Şenol Güneş'in, maç sonu açıklamalarında takım arkadaşlarını hedef alan Pepe'ye "Burada eleştiriyi ben yaparım" diyerek kızdığı iddia edildi.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:41:36
Güncelleme: 00:41:43
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Beşiktaş'ta son maçın ardından Pepe krizi yaşandı…
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Başakşehir sınavı sonrası yayıncı kuruluşa "Bireysel performanslarımızı öne çıkarmalıyız. Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Daha fazla fedakarlık yapmamız gerek" diyerek, Şenol Güneş'in yanı sıra Vagner Love ve Jeremain Lens'i hedef alan Portekizli oyuncuya Şenol Güneş soyunma odasında sert tepki gösterdiği iddia edildi.
Usta hocanın "Burada birisi bir eleştiri yapacaksa o benim. Eğer bir takım arkadaşından memnun değilsen bunu önce burada paylaş" tepkisini gösterdiği kaydedildi.
Güneş, basın toplantısında ise, "Eleştiri olacak ama kırarak, dökerek değil" sözlerini kullandı.
Pepe daha sonra ikinci kez basının karşısına çıktı ve "Alçak gönüllü bir şekilde, kazanma ruhuyla beraber, takım olarak hep beraber çalışmamız. Seviyemizi yükseğe çekmemiz gerekiyor" diyerek hem hocasının hem de takım arkadaşlarının gönlünü aldı.
Bu sezon Beşiktaş'ta 15 maça çıkan Pepe, 3'ü ligde toplam 5 gol attı.