Şenol Güneşten Pepeye sert uyarı!

Pepe daha sonra ikinci kez basının karşısına çıktı ve "Alçak gönüllü bir şekilde, kazanma ruhuyla beraber, takım olarak hep beraber çalışmamız. Seviyemizi yükseğe çekmemiz gerekiyor" diyerek hem hocasının hem de takım arkadaşlarının gönlünü aldı.