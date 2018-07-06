Quaresmaya çılgın teklif! - Galeri - Fotomaç
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
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    Quaresma'ya çılgın teklif!

    Sporting Lizbon'dan ayrılıp Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşan Jorge Jesus, Ricardo Quaresma'yı transfer etmek istiyor
    6 Temmuz 2018 Cuma, 12:47:20 Güncelleme: 12:48:37
    Quaresma'ya çılgın teklif!
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    • 6
    Quaresmaya çılgın teklif!

    Kadro yapılanmasına giden Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'ya bir talip daha çıktı.

    Quaresma'ya çılgın teklif!
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    • 6
    Quaresmaya çılgın teklif!

    Son günlerde adı Çin kulüpleriyle anılan Quaresma için bu kez devreye Jorge Jesus girdi.

    Quaresma'ya çılgın teklif!
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    • 6
    Quaresmaya çılgın teklif!

    Record'un haberine göre Jorge Jesus'un isteği üzerine Al-Hilal, Ricardo Quaresma için Beşiktaş'a 10 milyon euro'luk teklif etmeye hazırlanıyor.

    Quaresma'ya çılgın teklif!
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    Quaresmaya çılgın teklif!

    Al-Hilal, Quaresma'ya ise yıllık 7 milyon euro önerecek.

    Quaresma'ya çılgın teklif!
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    • 6
    Quaresmaya çılgın teklif!

    Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. (Goal)

    Quaresma'ya çılgın teklif!
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    • 6
    Quaresmaya çılgın teklif!
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