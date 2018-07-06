Quaresmaya çılgın teklif! - Galeri - Fotomaç
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Quaresma'ya çılgın teklif!
Sporting Lizbon'dan ayrılıp Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşan Jorge Jesus, Ricardo Quaresma'yı transfer etmek istiyor
6 Temmuz 2018 Cuma, 12:47:20
Güncelleme: 12:48:37
Quaresma'ya çılgın teklif!
Kadro yapılanmasına giden Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'ya bir talip daha çıktı.
Quaresma'ya çılgın teklif!
Son günlerde adı Çin kulüpleriyle anılan Quaresma için bu kez devreye Jorge Jesus girdi.
Quaresma'ya çılgın teklif!
Record'un haberine göre Jorge Jesus'un isteği üzerine Al-Hilal, Ricardo Quaresma için Beşiktaş'a 10 milyon euro'luk teklif etmeye hazırlanıyor.
Quaresma'ya çılgın teklif!
Al-Hilal, Quaresma'ya ise yıllık 7 milyon euro önerecek.
Quaresma'ya çılgın teklif!
Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. (Goal)
Quaresma'ya çılgın teklif!