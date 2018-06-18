Orta sahaya İspanyol boğası
26 yaşındaki Pedro Obiang, kariyerine Samdoria altyapısında başladı. 2015-16 sezonunda 6 milyon euro'ya West Ham United'a transfer olan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 21 lig maçında forma giydi ve rakip filelere 2 gol göndermeyi başardı. Pedro Obiang, İspanya Milli Takımlarının alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
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