Orta sahaya İspanyol boğası

Siyah beyazlılar dışında oyuncuya talip olan diğer takımlar Villarreal ve Fiorentina. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; West Ham'ın satmaya sıcak baktığı Pedro Obiang için Fiorentina, Villarreal ve Beşiktaş devrede. Siyah beyazlıların oyuncuyu kiralama yöntemiyle almak istediği belirtildi.



