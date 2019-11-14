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Karius takım arkadaşına övgüler yağdırdı: Bizimle olduğu için çok mutluyum!
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, son haftalardaki çıkışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven ayrıca takım arkadaşına övgüler yağdırarak, "Sahada da çok iyi. Takımımızda olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
14 Kasım 2019 Perşembe 13:55
Güncelleme: 14.11.2019 13:55
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın son dönemdeki başarılı ismi Alman kaleci Loris Karius, takım olarak iyi bir performans ortaya koymaya başladıklarını dile getirdi.
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Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit2019'da performansını değerlendiren Karius, futbolda inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.
Son haftalardaki çıkışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Karius, "Kendi başınıza bu olmuyor. Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum" dedi.
Beşiktaş'ı farklı bir deneyim yaşamak için tercih ettiğini kaydeden Alman kaleci, "Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. Bu durum kararımı etkiledi" ifadelerini kullandı.
Futbolculuğun kendisi için her zaman birinci sırada olduğunu vurgulayan Karius, "Modaya da ilgim var. O yüzden bununla ilgili şeyler deniyorum. Müzikle de çok ilgileniyorum" değerlendirmesinde bulundu.