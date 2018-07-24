İşte Beşiktaşın kaleci adayları! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları!

    Fabri'nin satışıyla birlikte kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın listesinde dünyaca ünlü yıldızlar var
    24 Temmuz 2018 Salı, 10:35:13 Güncelleme: 12:04:28
    İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları!
    • 1
    • 14
    İşte Beşiktaşın kaleci adayları!

    Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Premier Lig'e yükselen Fulham'a transfer oldu. Peki Beşiktaş'ta Fabri'nin yerine kim gelecek?

    Siyah-beyazlı ekibe transfer olabilecek bazı kalecileri sıralıyoruz.

    İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları!
    • 2
    • 14
    İşte Beşiktaşın kaleci adayları!

    GUILLERMO OCHOA | STANDARD LIEGE

    2018 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de 2014'te gözleri üzerine çeken Ochoa'nın bonservisi Standard Liege'de. 33 yaşındaki kaleci, düşük bir maliyetle takıma kazandırılabilir.

    İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları!
    • 3
    • 14
    İşte Beşiktaşın kaleci adayları!

    HARUN TEKİN | BURSASPOR

    Adı hemen hemen her sezon büyük kulüplerle anılan Harun, bu kez de Beşiktaş'ın listesinde. Yerli olması nedeniyle Beşiktaş'ın opsiyonlarından biri.

    İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları!
    • 4
    • 14
    İşte Beşiktaşın kaleci adayları!

    MIGNOLET | LIVERPOOL

    Alisson transferiyle birlikte Liverpool'da üçüncü kaleci konumuna düşen Mignolet için veda vakti yaklaşıyor. Bir sonraki durağı Beşiktaş olabilir mi?

    İşte Beşiktaş'ın kaleci adayları!
    • 5
    • 14
    İşte Beşiktaşın kaleci adayları!

    LOVRE KALINIC | GENT

    Gent forması giyen Kalinic, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ın kadrosundaydı ancak Subasic'in yedeği konumundaydı. Beşiktaş'ta antrenörlük yapan eski kaleci Mrmic, Kalinic için devreye girebilir.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN