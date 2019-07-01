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İşte Beşiktaş'ın 19.03 bombası! Real Madrid'den süper transfer | Son dakika haberleri...
Beşiktaş'ta hareketli günler başlıyor... Siyah-beyazlı yönetim, sezona damga vuracak bir kadro hazırlığı içinde sessiz sedasız çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, bu anlamda ligi adeta sallayacak bir ismin transferini bitiriyor... İşte Beşiktaş'ın 19.03 paylaşımı sonrası Real Madrid bombası ve Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
Güncelleme: 01.07.2019 12:56
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Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...
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Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ederken Beşiktaş henüz resmi olarak bir ismi açıklamış değil.
Yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar birçok oyuncuyla temaslarını sürdürürken, herhangi bir KAP bildirimi yapılmadı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlar sonrası transferlerini açıklamasının ardından, Beşiktaş resmi twitter hesabı da saat 19.03'de yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.
Heyecan yaratan paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni gelirken arkasında yatan transferin kim olduğu merak edildi.