İlhan Mansız yumruk yumruğa kavga etti! - Galeri - Fotomaç
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İlhan Mansız yumruk yumruğa kavga etti!
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcı İlhan Mansız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
13 Kasım 2018 Salı, 09:30:38
Güncelleme: 10:20:16
Futbolda zor günler geçiren Beşiktaş'ta kavga depremi! İşte yaşananlar...
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Beşiktaş'taki huzursuzluk teknik ekiple, sağlık ekibi arasında kavgaya kadar vardı.
İddialara göre Sivas maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
İkili daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. Orada bulunanlar olaya müdahale ederek, ikiliyi ayırdı.
Yönetim de bu olayın kulüp dışına çıkmaması için önlem aldı. (Hürriyet)